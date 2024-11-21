سقوط شهداء ومصابين: عدوان إسرائيلي جديد على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت بصاروخين، بعد أقل من ساعة من تهديده بذلك.

وزعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ “طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت فجرًا بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكريّة، على عدة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفةً مقرّات قيادة وبنى عسكريّة أخرى استخدمها حزب الله”.

وادّعى أنّ “هذه الغارات تأتي في إطار الضّربات التي تستهدف معقل “حزب الله” في الضّاحية، الّذي يُستخدَم لتخطيط وتنفيذ مخطّطات ضدّ مواطني إسرائيل”.

كما شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية 3 غارات، فجر الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين تتواصل المعارك الضارية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، واستهدفت نقطة تجمع لمسعفين في بلدة كفردونين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن “10 أشخاص بينهم ثلاثة من المسعفين استشهدوا وأصيب 68 آخرون في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان”.

معارك الجنوب

ميدانيا، احتدمت المواجهات على محاور التوغل قرب بلدات الخيام وإبل السقي شرقا، وشمع والبياضة غربا، وقال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام جنوبي لبنان.

وأسفرت المعارك عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، أمس الأربعاء، وفق ما كشفت عنه مصادر إسرائيلية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة النخبة “ماجلان” وإصابة 10 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي، مؤكدا سقوط صاروخ في عكا.

وأعلن حزب الله -في بيان- أن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات “قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا”، مؤكدا إصابة الأهداف، وبث الحزب صورا لاستهداف قاعدتي تل حاييم وبيت ليد، في حين سقطت مسيّرة أُطلقت من لبنان في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي.

وأضاف الحزب، في بيان آخر، أنه هاجم “بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف”، كما أعلن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

إنذارات المتحدث الرسمي

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حدث بيروت

🔸حارة حريك ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/W9aCvQmbAT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، قد وجه إنذارًا عاجلًا عبر حسابه على منصة إكس، إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في المباني المدرجة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في مناطق مثل حدث بيروت وحارة حريك.

وأضاف: “من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.