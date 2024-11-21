شاهد: طائرة مسيرة أطلقتها المقاومة من لبنان تجوب سماء مستوطنة نهاريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه رصد اختراق “مسيّرة معادية في منطقة الجليل الغربي أطلقت من لبنان”.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم اعتراض المسيّرة، وقد دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

عبور أكثر من مسيّرة

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، الطائرة المسيرة وهي تجوب أجواء المدينة، وسط انطلاق صفارات الإنذار.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باحتمال عبور أكثر من مسيّرة أطلقت من لبنان، وقالت إنه تتم مطاردتها وإن محاولات اعتراضها مستمرة.

يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس قال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو أسقط صباح اليوم “مسيّرة معادية أطلقت من لبنان إلى الجليل الغربي”.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار، دوّت في الجليل الغربي، وذلك تحسبًا لاختراق مسيرة معادية، على حد قوله.

استهداف جنود إسرائيليين

وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات نشرها عبر منصة تليغرام، أمس الأربعاء، أنه استهدف بصواريخ ومسيّرات 3 قواعد عسكرية، إضافة إلى مدينة صفد.

وقال الحزب إنه استهدف أيضا 14 تجمعا لجنود إسرائيليين، شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، وأجبر مسيرة إسرائيلية على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية، وهو ما يرفع عدد الهجمات التي نفذها إلى 21 عملية.