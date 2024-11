غزة تواصل وداع قوافل الشهداء.. صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي لشمالي القطاع (فيديو)

أقيمت صلاة الجنازة، اليوم الخميس، على عدد من الشهداء في غزة، قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المستمر على شمالي قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في القطاع صباح الخميس مقتل 22 شخصا خلال الليل بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بمقتل العشرات بغارة ليلية أخرى في شمال القطاع.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل باستشهاد 22 شخصا تم نقلهم عقب استهداف منزل العروقي بالشيخ رضوان في مدينة غزة.

وكانت غارة أخرى قرابة منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) على منطقة بين بيت لاهيا وجباليا، قد أسفرت عن استشهاد العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 66 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء استشهدوا، وأُصيب العشرات بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الخميس بشمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت مربّعا سكنيّا كاملا في محيط مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين، ووقعت الغارة على بعد بضع مئات من الأمتار من مستشفى كمال عدوان.

وقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان “سقط عشرات الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض في قصف جوي لحي سكني بالقرب من مستشفى كمال عدوان ودمره بالكامل”.

وقال إن عملية “انتشال الشهداء والجرحى مستمرة، والجثث تصل المستشفى أشلاء” وأشار إلى أنه “لا يوجد سيارات إسعاف، فالمنظومة الصحية في شمال غزة منهارة”.

وباشر الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا على شمال قطاع غزة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بحجة “منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في المنطقة”؛ مما تسبب في مقتل مئات من المدنيين.

وقال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس إن 80% من قطاع غزة أصبحت منطقة عالية الخطورة.

latest map from @ochaopt 👇

80% of the #Gaza Strip is now high risk areas where people are forced to flee in search for the basics especially the nonexistent safety.

They are trapped with no safe place to go.

In northern Gaza, people remain under a tight siege. They run for… pic.twitter.com/CBNXsIn7Mg

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 21, 2024