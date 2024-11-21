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غزة تواصل وداع قوافل الشهداء.. صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي لشمالي القطاع (فيديو)

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21/11/2024

أقيمت صلاة الجنازة، اليوم الخميس، على عدد من الشهداء في غزة، قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المستمر على شمالي قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في القطاع صباح الخميس مقتل 22 شخصا خلال الليل بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بمقتل العشرات بغارة ليلية أخرى في شمال القطاع.

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وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل باستشهاد 22 شخصا تم نقلهم عقب استهداف منزل العروقي بالشيخ رضوان في مدينة غزة.

شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة شمالي القطاع
شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة شمالي القطاع (الأناضول)

مجزرة جديدة

وكانت غارة أخرى قرابة منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) على منطقة بين بيت لاهيا وجباليا، قد أسفرت عن استشهاد العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 66 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء استشهدوا، وأُصيب العشرات بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الخميس بشمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت مربّعا سكنيّا كاملا في محيط مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين، ووقعت الغارة على بعد بضع مئات من الأمتار من مستشفى كمال عدوان.

الجثث أشلاء ممزقة

وقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان “سقط عشرات الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض في قصف جوي لحي سكني بالقرب من مستشفى كمال عدوان ودمره بالكامل”.

وقال إن عملية “انتشال الشهداء والجرحى مستمرة، والجثث تصل المستشفى أشلاء” وأشار إلى أنه “لا يوجد سيارات إسعاف، فالمنظومة الصحية في شمال غزة منهارة”.

عدوان إسرائيلي متواصل

وباشر الجيش الإسرائيلي هجومًا كبيرًا على شمال قطاع غزة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بحجة “منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم في المنطقة”؛ مما تسبب في مقتل مئات من المدنيين.

وقال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس إن 80% من قطاع غزة أصبحت منطقة عالية الخطورة.

وأضاف أن الناس يضطرون إلى الفرار بحثًا عن الأساسيات وخصوصا الأمان غير الموجود، وقال “في شمال القطاع لا يزال السكان تحت حصار محكم.. إنهم يركضون للنجاة بحياتهم في حلقات مفرغة، وهم محرومون من المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 40 يومًا”.

صلاة الجنازة عل شهداء من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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