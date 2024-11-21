مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال على مربع سكني شمالي غزة

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن أكثر من 60 شخصا استشهدوا، معظمهم نساء وأطفال، وأصيب نحو 100 آخرين جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، في ساعة مبكرة اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى 20 شخصا بينهم 10 أطفال. حيث استهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا مكون من 6 طوابق ودمرته.

كما أكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 3 نساء جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء الأربعاء ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أخرى بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد 10 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، إثر قصف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد 7 على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى في مدرسة خالد بن الوليد، التي يقيم بها نازحون، جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء الأربعاء.

مصادر للجزيرة مباشر: أكثر من 60 شهيدا وحوالي 100 مصاب جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pK9pmYE5sB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2024

وبدعم أمريكي كبير، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.