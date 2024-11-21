دول تتعهد باعتقال نتنياهو وغالانت.. وواشنطن تهدد الجنائية الدولية

تباينت ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

فبينما رحبت دول أوروبية وعربية بالقرار، اعتبرته إسرائيل وبعض حلفائها خطوة “مخزية”، و”معادية للسامية”.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية على هذا القرار:

ترحيب أوروبي حذر

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ستعتقل نتنياهو حال قدومه إليها، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وقال فيلدكامب: “سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يأتي إلى هولندا”، مؤكدا احترام بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”، مشددا على أنه “ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة عدل دولية”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء أيرلندا إن بلاده تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا القرار “خطوة بالغة الأهمية”.

عاجل | وزير الخارجية الهولندي: نحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وإذا وصل للأراضي الهولندية سيتم القبض عليه pic.twitter.com/mWft5Exhun — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2024

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض رفضه “بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب مايك والتز إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، وإن إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد “الإرهابيين”.

وأضاف: “توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

من جانبه، دعا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام مجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا قرارها غير مسؤول، واعتبر السيناتور الجمهوري تود يونغ الخطوة “مخزية”.

الأرجن ت ين

وأصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بيانا رسميا رفض فيه بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في بيان: “نرفض بشدة القرار الأخير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الذي يتجاهل حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها.. نعلن تضامننا مع إسرائيل وحقها في حماية شعبها ونطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن وندعو المجتمع الدولي لإدانة أفعال حماس وحزب الله”.

عاجل | مكتب #نتنياهو: إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية pic.twitter.com/eu2wngRRjv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2024

الأردن

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن “تنفذ وتحترم”، مؤكدا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

العراق

وقال العراق عن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت: “موقف شجاع وعادل وقرار تاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه”.

جنوب إفريقيا

أيدت حكومة جنوب إفريقيا مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياها خطوة مهمة لتحقيق العدالة.

وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، الخميس، أن جنوب إفريقيا تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو الدول جميعها إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي.

تركيا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يعد مؤشرًا على “إزالة درع الحماية عن نتنياهو وعصابته”.

منظمات دولية

رحبت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية بالقرار، مؤكدة أنه “لا أحد فوق القانون الدولي”.

وقالت “العفو الدولية”: “نتانياهو بات ملاحقا رسميا” بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

الفصائل الفلسطينية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية، داعية إياها إلى “توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة لكافة قادة الاحتلال”.

واعتبرت حركة (فتح) صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “خطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال”.

الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، رحب بقرار المحكمة، وطالب “بالإسراع في إصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 412 يوما.

وعقب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.