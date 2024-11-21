مصر.. استثمار تركي جديد بقيمة 40 مليون دولار

أعلنت السفارة التركية بالقاهرة، الأربعاء، وضع أساس استثمار تركي جديد بقيمة 40 مليون دولار ‏‏في محافظة الإسماعيلية‎ شرقي مصر.

ووفق بيان للسفارة التركية، فإن الاستثمار الذي تم وضع حجر أساساته اليوم هو مصنع ملابس سيوفر عندما يبدأ تشغيله عام 2025 فرص عمل لـ8 آلاف مصري.

وشارك في حفل وضع الأساس صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة وشاهين إيروغلو رئيس مجلس إدارة الشركة التركية القابضة “المستثمرة اليوم”، ورئيس مجلس الأعمال التركي المصري مصطفى دينيزر.

كما شارك من الجانب المصري أكرم محمد ‏‏جلال محافظ الإسماعيلية ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق البيان ذاته.

استثمار تركي “ناجح” في مصر

وفي كلمته بحفل وضع الأساس، قال موطلو شن إن الشركة التركية لها مصنع آخر يعمل بالفعل بالإسماعيلية منذ عام 2007، وينتج سنويا 8 ملايين قطعة ملابس ويوفر فرص عمل لنحو 4 آلاف مصري، بالإضافة إلى 15 محلا تجاريا للماركة المصنعة.

كما تمتلك هذه الشركة التركية القابضة 8 شركات عالمية في قطاع البناء والتشييد، و4 شركات في مجال إنتاج التجزئة ويعمل بها 15 ألف موظف، ‏‏وتقدم خدماتها عبر 1260 نقطة بيع في 38 دولة.

وأكد موطلو شن أن هذا الاستثمار يعد أحد النتائج الملموسة التي تم تحقيقها لتطوير العلاقات بين البلدين ‏الشقيقين تركيا ‏ومصر، التي تعود بالنفع على شعبيهما.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة تاريخية إلى أنقرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وخلال الزيارة، وقّع زعيما البلدين 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ووقّعا إعلانا مشتركا لأول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.