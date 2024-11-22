إيلون ماسك يعلق على اعتزام أستراليا حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال الذين لم يبلغوا سن 16 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) على المنصات في حال حدوث خروقات نظامية.

تفاصيل القانون الجديد

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط، مشروع القانون في البرلمان، أمس الخميس، متضمنًا نظامًا جديدًا للتحقق من العمر باعتباره شرطًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعله من أكثر القوانين صرامة في العالم.

ويهدف القانون إلى تقليل تعرض الأطفال لأخطار وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتضمن استثناءات لمن لديهم موافقة الوالدين أو حسابات سابقة.

رد ماسك وانتقاده الحاد

وعبّر ماسك عن رفضه للقانون الجديد، في تعليق على منشور لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة إكس، قائلًا “تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت”.

Seems like a backdoor way to control access to the Internet by all Australians https://t.co/694yCzWOaB — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

وكان ماسك قد انتقد، في وقت سابق، قوانين أسترالية تتعلق بالمعلومات المضللة ووصفها بأنها “فاشية”.

سياسات مشابهة في العالم

وتسعى عدة دول إلى الحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي عبر تشريعات مختلفة، وسط جدل واسع بشأن تأثيرها في حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

ويُعدّ هذا التصادم بين ماسك والحكومة الأسترالية، جزءًا من سلسلة خلافات حول سياسات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس ذلك التوتر بين المشرعين وأصحاب منصات التواصل بشأن حدود التنظيم الرقابي وتأثيره في الحريات الرقمية.

وفي ولاية فلوريدا الأمريكية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025 قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونًا في يونيو/حزيران يحظر استخدام الأطفال الذين هم دون سن 16 عاما، وسائل التواصل.