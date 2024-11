إيلون ماسك يعلق على اعتزام أستراليا حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال الذين لم يبلغوا سن 16 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي) على المنصات في حال حدوث خروقات نظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط، مشروع القانون في البرلمان، أمس الخميس، متضمنًا نظامًا جديدًا للتحقق من العمر باعتباره شرطًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعله من أكثر القوانين صرامة في العالم.

ويهدف القانون إلى تقليل تعرض الأطفال لأخطار وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتضمن استثناءات لمن لديهم موافقة الوالدين أو حسابات سابقة.

وعبّر ماسك عن رفضه للقانون الجديد، في تعليق على منشور لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة إكس، قائلًا “تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت”.

Seems like a backdoor way to control access to the Internet by all Australians https://t.co/694yCzWOaB

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024