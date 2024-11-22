الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في 13 شهرا.. تعرف إلى سعره في السوق المصرية

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا اليوم الجمعة مواصلا موجة صعوده، وذلك وسط توقعات المستثمرين بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في اجتماع سيعقده الشهر المقبل.

وصعد مؤشر الدولار 0.08% إلى 107.15 بعدما لامس أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند 107.18، ولا توجد بيانات مرتقبة قد تكبح ارتفاعه.

وصعد الدولار بنحو 3% منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع، وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.

اليورو ضحية لصعود الدولار

ويتوقع محللو “وول ستريت” زيادة التضخم في فترة ترامب المقبلة بسبب التعريفات الجمركية التي تعهد بفرضها على الواردات القادمة من الصين والاتحاد الأوروبي.

وتراجع اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05% إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.

وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأمريكية، كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.14% في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار، ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو/أيار عند 1.25655.

وانخفض الين الياباني بأكثر قليلا من 7% مقابل الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو/تموز، مما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجددا لدعم العملة.

ارتفاع سعر البتكوين

في سياق متصل، اقتربت عملة بيتكوين المشفرة من سعر 100 ألف دولار للوحدة منتصف جلسة الجمعة، مع تجاوزها مستوى 99 ألف دولار في التعاملات المبكرة اليوم.

وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني مدفوعة بتوقعات بأن يقدم ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.

سعر الدولار في السوق المصرية

وفي السوق المصرية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة لمجموعة من الأسباب الخارجية والداخلية، من بينها التوقعات ببقاء سعر الفائدة الأمريكية مرتفعا نسبيا، الأمر الذي يحد من تدفق الاستثمارات الدولية إلى الأسواق الناشئة مثل مصر.

هذا علاوة على الطلب الكبير على الدولار نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري المصري، الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، وحاجة الحكومة المصرية لسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 49.60 للشراء، و49.74 للبيع.

وفي البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 49.62 للشراء، و49.72 للبيع.