بريطانيا.. استنفار أمني في مطار غاتويك عقب العثور على مادة مشبوهة داخل حقيبة (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، العثور على مادة مشبوهة داخل حقيبة في مبنى بمطار غاتويك جنوبي لندن.

ووفقًا لبيان الشرطة، تم نشر فريق متخصص في تفكيك المتفجرات في المطار للتعامل مع الوضع وضمان سلامة الركاب والعاملين.

وأشارت سلطات المطار إلى إخلاء أجزاء من مبنى الرحلات الجنوبي، لإجراء فحوص أمنية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة المادة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن سلامة المواطنين تظل الأولوية القصوى.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد أعلنت عبر حسابها، على إكس، في وقت سابق اليوم، أن ضباطا لديها نفذوا “انفجارًا متحكمًا فيه” خارج السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز بالعاصمة لندن.

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير عن العثور على طرد مشبوه خارج السفارة، وقد فرضت الشرطة طوقًا أمنيًّا في محيط المنشأة.