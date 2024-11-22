بصاروخ فرط صوتي.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة إسرائيلية في النقب (شاهد)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن جماعته نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي يحمل اسم “فلسطين 2″، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأضاف المتحدث، في كلمة له، اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف ما وصفه بـ”العدوان على غزة ولبنان” ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس، اعتراض صاروخ أُطلق من جهة اليمن نحو منطقتي غوش عتصيون والبحر الميت شرقي إسرائيل، وفق بيان رسمي.

وقال الجيش “نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كان متجهاً نحو الأراضي الإسرائيلية، وذلك قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”، مشيراً إلى تفعيل التحذيرات في المنطقتين المستهدفتين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، حيث باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مواقع داخل إسرائيل، تضامناً مع غزة التي تواجه حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 400 يوم.