بينها قاعدة تبعد 150 كم.. أبرز عمليات حزب الله يوم الخميس ضد إسرائيل (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، عن تنفيذ سلسلة هجمات واسعة النطاق على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب في سلسلة من البيانات المتتالية إنه استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية، مشيرًا إلى أنها المقر الإداري لقيادة لواء غولاني.

كما هاجم الحزب تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بما في ذلك مستوطنة المطلة وقاعدة عين زيتيم.

وأضاف حزب الله أنه شن هجمات باستخدام المسيّرات الانقضاضية على تجمعات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة وبلدتي شمع ويارون، مؤكدًا أن هذه الهجمات أصابت أهدافها بدقة.

وفي تطور لافت، أشار الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا قاعدة حتسور الجوية شرقي مدينة أشدود بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكدًا أن هذه القاعدة تبعد نحو 150 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

ووصف الحزب هذه القاعدة بأنها تحتوي على “تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية”.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ عملية عسكرية في بلدة طيرحرفا، حيث قال إنه استهدف قوة إسرائيلية كانت متحصنة في أحد المنازل، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المنزل وإلحاق خسائر في صفوف القوة الإسرائيلية.

ونشر الحزب مشاهد من عملية استهداف “تحشّدات لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقعَي المرج وجلّ الدير على الحدود اللبنانية الجنوبية”.

وتأتي هذه الهجمات في سياق التصعيد المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.