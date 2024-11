تايمز: لهذا السبب تتجنب الحكومة البريطانية الإجابة عن سؤال اعتقال نتنياهو

قالت صحيفة “تايمز” البريطانية، الخميس، إن رئاسة الحكومة البريطانية “تحاول أن تتجنب الإجابة على سؤال حول ما إذا كان بنيامين نتنياهو سيواجه الاعتقال مباشرة إذا سافر إلى المملكة المتحدة”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال، الخميس، إن “بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية”، وذلك بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني تجنب تقديم إجابة واضحة حول إمكانية اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بريطانيا، ومضى للقول “إننا نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة”.

غير أن صحيفة “التايمز” أكدت أن “القانون واضح”، وأن نتنياهو يجب أن يتم اعتقاله بموجب القانون إذا وصل إلى الأراضي البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه “عندما تتلقى الحكومة طلبًا من المحكمة لاعتقال وتسليم فرد ما، فإن الوزراء ملزمون بإحالة هذا الطلب إلى أحد كبار القضاة”.

وأكدت الصحيفة أنه بمجرد صدور مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية، فإن القضاء البريطاني ليس له خيار سوى تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد خيار آخر وفق القانون يتيح للقاضي رفض مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لا يوجد خيار أمام الحكومة الإسرائيلية لكي تعارض من الناحية القانونية تطبيق مذكرة الاعتقال.

يذكر أن بريطانيا أقرت قانون المحكمة الجنائية الدولية في عام 2001 في عهد حكومة حزب العمال بزعامة توني بلير، ما يعني أن الحكومة البريطانية ملتزمة بتطبيق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

ومن ثم، تتجنب رئاسة الحكومة البريطانية الإجابة عن التساؤلات حول اعتقال نتنياهو، نظرًا لأن بريطانيا ملتزمة قانونيا باعتقاله.

ويتناقض الموقف البريطاني مع مواقف واضحة لدول أوروبية أكدت أنها ستقوم باعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أراضيها.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في البرلمان في لاهاي إن السلطات الهولندية ستلقي القبض نتنياهو إذا دخل أراضي البلاد.

وذكر فيلدكامب أن هولندا، بصفتها دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ستطبق مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس مذكرات الاعتقال بأنها “خطوة مهمة للغاية”، وأضاف أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك “على وجه السرعة”.

كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”، مشددا على أنه “ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة عدل دولية”.

ويتناقض الموقف البريطاني المائع من صدور مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع موقف شديد الوضوح تجاه مذكرة اعتقال صدرت من المحكمة ذاتها بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إذ رحبت الحكومة البريطانية بمذكرة اعتقال بوتين للاشتباه بتورطه في جرائم حرب في أوكرانيا بمجرد صدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار 2023 وطالبت بتنفيذها.

وفي 17 مارس/آذار 2023 قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، في تغريدة على منصة “إكس” إنه “يجب تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب المروعة في أوكرانيا إلى العدالة”.

وأضاف كليفرلي “نرحب بالخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة النظام الروسي بما فيهم فلاديمير بوتين”.

Those responsible for horrific war crimes in Ukraine must be brought to justice.

We welcome the step taken by the independent ICC to hold those at the top of the Russian regime, including Vladimir Putin, to account.

Work must continue to investigate the atrocities committed.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 17, 2023