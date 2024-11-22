رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية ويدعو نتنياهو إلى زيارة بلاده

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم دعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة المجر، متحديًا بذلك مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال أوربان، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو إلى المجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”.

ووصف أوربان قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكنه في الحقيقة يخدم أهدافًا سياسية”، مؤكدًا أن هذا القرار “يؤدي إلى الحط من صدقية القانون الدولي”.

ويأتي هذا الموقف بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على قطاع غزة.

وجاء القرار بعد 412 يومًا من الحرب المدمرة المستمرة على غزة؛ مما يمثل تطورًا مهمًّا في مسار العدالة الدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول آلية تنفيذه في ظل التحديات السياسية والقانونية.