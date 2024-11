ردا على تصويت وكالة الطاقة الذرية.. إيران تضع في الخدمة “أجهزة طرد مركزي متطورة”

كشفت إيران، اليوم الجمعة، أنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتطورة”، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بشأن برنامجها النووي.

واعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس الخميس قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب “عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي”.

مشروع القرار طرحته للتصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، وأيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.

وقال البيان “من الواضح أن هذه الإجراءات تُتخذ في إطار حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات الإيرانية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة”.

IAEA Gets Warning on Possible Anti-Iran Resolutionhttps://t.co/bpQymgSje8 pic.twitter.com/L6sIRG7afs

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 20, 2024