شاهد: لحظة استهداف غارة إسرائيلية منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة استهدفت مبنى على طريق صيدا القديمة، بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان جيش الاحتلال قد أنذر، صباح اليوم، سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مناطق حارة حريك والحدث، بإخلاء المباني التي تم تحديدها في خرائط مرفقة باللون الأحمر، إضافة إلى المباني المجاورة لها.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن هذه المناطق تحتوي على منشآت تابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضدها بقوة في المستقبل القريب. ودعا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم، وفق قوله.

إنذار بإخلاء 5 قرى

وفي بيان آخر، دعا الجيش الإسرائيلي سكان 5 قرى بجنوب لبنان، وهي الطيبة، وعدشيت القصير، ودير سريان، وبرج الشمالي، ومعشوق، إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

وأكد أدرعي أن الجيش سيبلغ السكان بتوقيت العودة إلى منازلهم عند توفر “الظروف الملائمة”، دون تحديد سقف زمني لذلك.

ومنذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاراته لعشرات القرى، وسط تصاعد حركة نزوح واسعة النطاق من عدة مناطق لبنانية بسبب الغارات المتواصلة.