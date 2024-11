عمدة مدينة أمريكية: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وطأت أقدامهم حدودها

قال عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن التي تقع في ولاية ميتشيغان الأمريكية، في منشور على منصة “إكس” إن سلطات مدينة ديربورن “سوف تعتقل نتنياهو وغالانت إذا وطأت أقدامهما حدود المدينة”.

ودعا حمود المدن الأمريكية الأخرى إلى إعلان الموقف ذاته، تجاه مذكرة الاعتقال التي صدرت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت لتورطهما في جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضاف حمود في منشوره “ربما لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنهم ضمان أن نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب غير مرحب بهم للسفر بحرية عبر الولايات الأمريكية”.

Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.

Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt

— Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024