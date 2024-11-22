قائد الحرس الثوري: الهلاك ينتظر إسرائيل.. والقضاء عليها أصبح حتميا

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن إسرائيل تعيش هذه الأيام في “حالة من الهلع، حيث أصبح الجميع هناك يختبئ في الملاجئ”.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمام قوات التعبئة الشعبية في خوزستان، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الإسرائيليين يعيشون حالة من “الارتباك والاكتئاب”، في الوقت الذي تنشط فيه قوى المقاومة، مثل حزب الله وجبهة المقاومة، بشكل متزايد، على حد تعبيره.

وأشار اللواء سلامي إلى أن “الحكم الصادر مؤخرًا بمحاكمة قادة إسرائيل يمثل بداية النهاية للكيان الإسرائيلي”. واعتبر أن إسرائيل أصبحت في عزلة دولية تامة، واصفًا هذا الحكم بأنه “نصر كبير للأمة الإسلامية”.

دعا إلى إغلاق أبواب الدعم أمام إسرائيل

وأكد سلامي أن “المسؤولين الأمريكيين هم الوحيدون الذين ما زالوا يزورون إسرائيل”، داعيًا المسؤولين في الدول الإسلامية إلى “إغلاق جميع الطرق التي تؤدي إلى دعم ومساعدة هذا الكيان.. هذه الجهود ستسهم في إنهاء الاحتلال وهزيمة إسرائيل بشكل كامل”.

وقال القائد العام للحرس الثوري إن استمرار الحرب “سيؤدي حتمًا إلى القضاء التام على إسرائيل”، مشيرًا إلى أن اتحاد المسلمين سيجعل هذا الهدف قابلًا للتحقق. وأكد أن “الهلاك ينتظر إسرائيل بالنظر إلى مصير من سبقها من أعداء الأمة الإسلامية”.

واختتم اللواء سلامي تصريحاته، بالإشارة إلى انطلاق مناورات “إلى بيت المقدس” بمشاركة 60 ألف عنصر من قوات التعبئة الشعبية في محافظة خوزستان، حيث أقيمت المناورات في مدينة الأهواز بحضوره. وأكد أن هذه الاستعدادات تعكس جاهزية إيران لدعم قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.