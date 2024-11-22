قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس ومقاومون يتصدون (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة، وتصدى مقاومون لتلك القوات واشتبكوا معها.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس، وأنهم استهدفوها بعبوة ناسفة.

وقالت المصادر إن المقاومين أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مدينة نابلس، ودارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

جنود المشاة يداهمون أحياء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الجمعة، أحياء عدة في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

ونقلت عن مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهم جنود مشاة أحياء البلدة القديمة، واعتلى قناصتها بعض المنازل.

أصوات الانفجارات

وقالت إنه سُمعت أصوات انفجارات، حيث أطلق الجنود القنابل الصوتية والرصاص الحي، خلال الاقتحام.

وصعّد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية -منذ بدء حربه التي شنها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي- مخلفا 79 قتيلا ونحو 6 آلاف و450 جريحا.