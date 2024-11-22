“لا نعلم من سنفقد غدا”.. مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من تدهور الوضع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل (فيديو)

أعادت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، استهداف مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة؛ مما أدى إلى إصابة 6 من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى، بينهم حالات خطيرة تم نقلها إلى العناية المركزة.

وأسفر الاستهداف عن تدمير المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى، وثقب خزانات المياه. وبذلك أصبح المستشفى غير قادر على توفير الأكسجين والماء؛ مما يشكل خطرًا بالغًا على حياة المرضى والطواقم الطبية.

ويوجد داخل المستشفى حاليًّا 80 مريضا، بينهم 8 حالات في العناية المركزة، وهم مهددون بفقدان الرعاية الطبية نتيجة الأضرار التي لحقت بالمستشفى.

أوضاع كارثية

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، أكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن المستشفى يواجه أوضاعًا إنسانية مأساوية وسط القصف المتواصل والحصار المشدد على شمال قطاع غزة.

وأوضح أبو صفية أن “مجزرة مروعة وقعت على بعد أمتار من مستشفى كمال عدوان بعد منتصف ليلة أمس، حيث تدخلت الكوادر الطبية لإجلاء الجرحى والشهداء من تحت الركام، وتم إنقاذ حوالي 50 جريحًا، جلهم من النساء والأطفال”، مؤكدا أن هذا المشهد يتكرر يوميًّا مع استمرار التصعيد.

وأشار أبو صفية إلى النقص الحاد في الإمكانيات الطبية، قائلًا “المستشفى يعاني من شح شديد في المستلزمات الطبية، ولا يمكننا توفير وجبة طعام واحدة للعاملين أو المرضى. كما لم يُسمح حتى اللحظة بإدخال مركبة إسعاف واحدة أو وفود طبية تخصصية إلى شمال القطاع”.

أزمة تغذية وجفاف متفاقمة

وأضاف أن هناك مؤشرات خطيرة على تفاقم سوء التغذية بين الأطفال والمسنّين في المستشفى، قائلًا “فقدنا أمس مسنًّا بسبب سوء التغذية، واليوم فقدنا جرحى لعدم توفر الإمكانيات الجراحية اللازمة، ولا نعلم من سنفقد غدًا”.

كما جدد أبو صفية مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية قائلًا “نطالب العالم بالتدخل السريع قبل فوات الأوان لفتح ممر إنساني يسمح بإدخال المساعدات الطبية، الوفود التخصصية، والطعام، وتمكيننا من تقديم الخدمات الإنسانية لشمال قطاع غزة”.

من جانبها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، هذا العمل الإجرامي المتكرر والمستمر الذي يستهدف مستشفى كمال عدوان، وطالبت المؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع، وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية.