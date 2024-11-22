“لا يمكن اعتراضه”.. ماذا نعرف عن صاروخ “أوريشنيك” الروسي الذي أطلق على أوكرانيا؟ (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل اختبار الصاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي الذي أطلقته على أوكرانيا، أمس الخميس، وإنها ستبدأ خطوط إنتاج للمنظومة الجديدة.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي أن الصاروخ “لا يمكن لأي عدو اعتراضه”.

وتابع بوتين “سأضيف أنه لا يوجد إجراء مضاد لمثل هذا الصاروخ ولا توجد وسيلة لاعتراضه في العالم اليوم. وسأؤكد مرة أخرى أننا سنواصل اختبار هذه المنظومة الأحدث، ومن الضروري تأسيس خطوط إنتاج”.

وكانت روسيا أطلقت الصاروخ في وقت مبكر الخميس على مصنع أسلحة أوكراني في منطقة دنيبرو، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها باستخدامه في حربها مع أوكرانيا.

ونشر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، على حسابه في منصة “إكس” مقطع “فيديو” يوثق لحظة إطلاق الصاروخ “أوريشنيك” للمرة الأولى.

فما الذي نعرفه عن قدرات هذا الصاروخ؟

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it! A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024

مداه يبلغ آلاف الكيلو مترات

هو صاروخ بالستي متوسط المدى يمكنه بلوغ أهداف يتراوح مداها بين 3000 و5500 كيلو متر.

وبحسب الرئيس الروسي، فإن إطلاق الصاروخ كان بمثابة تجربة في الظروف القتالية، ما يعني أن هذا السلاح لا يزال قيد التطوير، ولم يعط أي إشارة إلى عدد الأنظمة الموجودة، لكنه هدد بإعادة استخدامه.

وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية كيريلو بودانوف أن “أوريشنيك هو اسم المشروع، إنه فقط اسم رمزي”، مضيفا أن النظام نفسه يسمى “كيدر”.

وقال مصدر رفيع في هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا لا تملك سوى “بضع وحدات” من هذا الصاروخ في الوقت الحالي.

وتبلغ المسافة بين منطقة أستراخان الروسية التي أطلق منها صاروخ أوريشنيك الخميس بحسب كييف، ومصنع تصنيع الأقمار الاصطناعية بيفدينماش الذي أصابه الصاروخ في دنيبرو (وسط شرق أوكرانيا)، تقريبا ألف كيلو متر.

وعلى الرغم من أن هذا الصاروخ لا يدخل ضمن فئة الصواريخ العابرة للقارات، التي يزيد مداها عن 5500 كيلو متر، فإنه يمكن لأوريشنيك إذا أطلق من الشرق الأقصى الروسي، نظريا، أن يضرب أهدافا على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

“تهديد لأوروبا كلها”

وقال بافيل بودفيغ الباحث في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح في جنيف، في مقابلة مع “أوستوروزنو نوفوستي” إن “أوريشنيك يمكنه أن يهدد أوروبا بأكملها تقريبا”.

وحتى عام 2019، لم يكن بوسع روسيا والولايات المتحدة نشر مثل هذه الصواريخ بموجب معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987 خلال الحرب الباردة.

لكن في عام 2019، سحب دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى واشنطن من هذه المعاهدة، متهما موسكو بانتهاكها، مما فتح الطريق أمام سباق تسلح جديد.

سرعته 3 كيلو مترات بالثانية

وهذا الصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت”، حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 2.5 إلى 3 كيلو مترات في الثانية” (حوالي 12350 كيلو مترا في الساعة).

أوضحت نائبة المتحدث باسم “البنتاغون” سابرينا سينغ للصحافة الخميس، أن “أوريشنيك” “يعتمد على النموذج الروسي للصاروخ البالستي العابر للقارات “آر إس 26- روبيغ”.

وقال الخبير العسكري إيان ماتفييف على تطبيق “تلغرام” إن “هذا النظام مكلف كثيرا ولا يتم إنتاجه بكميات كبيرة”، مؤكدا أن الصاروخ يمكن أن يحمل شحنة متفجرة بزنة “عدة أطنان”.

وفي عام 2018، تم تجميد برنامج التسليح “آر إس 26-روبيغ” الذي يعود أول اختبار ناجح له إلى عام 2012، بحسب وكالة “تاس” الحكومية، بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بالتزامن مع تطوير الجيل الجديد من أنظمة “آفانجارد” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ويفترض أنها قادرة على الوصول إلى هدف في أي مكان في العالم تقريبا.