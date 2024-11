“لا يمكن اعتراضه”.. ماذا نعرف عن صاروخ “أوريشنيك” الروسي الذي أطلق على أوكرانيا؟ (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل اختبار الصاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي الذي أطلقته على أوكرانيا، أمس الخميس، وإنها ستبدأ خطوط إنتاج للمنظومة الجديدة.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي أن الصاروخ “لا يمكن لأي عدو اعتراضه”.

وتابع بوتين “سأضيف أنه لا يوجد إجراء مضاد لمثل هذا الصاروخ ولا توجد وسيلة لاعتراضه في العالم اليوم. وسأؤكد مرة أخرى أننا سنواصل اختبار هذه المنظومة الأحدث، ومن الضروري تأسيس خطوط إنتاج”.

وكانت روسيا أطلقت الصاروخ في وقت مبكر الخميس على مصنع أسلحة أوكراني في منطقة دنيبرو، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها باستخدامه في حربها مع أوكرانيا.

ونشر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، على حسابه في منصة “إكس” مقطع “فيديو” يوثق لحظة إطلاق الصاروخ “أوريشنيك” للمرة الأولى.

فما الذي نعرفه عن قدرات هذا الصاروخ؟

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!

A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024