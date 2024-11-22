“جاء غازيا لتزوير تاريخ مقام النبي شمعون”.. لبنان يعلق على مقتل المؤرخ الإسرائيلي إيرليخ

أدانت الحكومة اللبنانية اقتحام المؤرخ الإسرائيلي زئيف إيرليخ مقام النبي شمعون في بلدة شمع جنوبي لبنان، واصفة الحادثة بأنها محاولة لتزوير تاريخ المقام والبحث عن أدلة مزعومة لإثبات أنه تراث إسرائيلي.

وقال وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى إن الحادثة وقعت بعد يوم واحد من إصدار منظمة اليونسكو قرارا يمنح قلعة شمع حماية معززة ضد العدوان الإسرائيلي، بناء على طلب لبنان.

وأضاف المرتضى في بيان أن “مجرد دخول الإسرائيليين إلى هذا المقام، ولو بصورة مؤقتة، يمثل انتهاكا صارخا لقرار اليونسكو، ويعبر عن العنجهية الإسرائيلية التي لا تقيم وزنا للمجتمع الدولي ومنظماته ومواثيقه”.

وأشار الوزير إلى أن إيرليخ دخل بلدة شمع حاملا سلاحه ومرافقا لقائد فرقة من لواء غولاني الإسرائيلي، بهدف تصويره داخل المقام والقيام بـ”عملية مسرحية” لإثبات أن المقام تراث إسرائيلي وأن الأرض القائم عليها إسرائيلية.

وشدد المرتضى على أن “التاريخ الإسرائيلي المزعوم في بلادنا ليس سوى أسطورة لا تمت إلى الحقيقة التاريخية الصحيحة بصلة”، مضيفا أن الإسرائيليين “غرباء جيء بهم إلى بلادنا لتأسيس ثكنة عسكرية تهدف لتدمير الحجر والبشر والحضارة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد ذكرت أن إيرليخ (71 عاما) قُتل إلى جانب جندي إسرائيلي خلال اشتباك مع مقاتلي حزب الله عقب دخولهما إلى مقام النبي شمعون.

وختم الوزير اللبناني تصريحه بالقول إن “المقاومين الأبطال، حين أجهزوا على ‘المؤرخ’ المزوّر، قالوا له برصاصات بنادقهم: ما تبحث عنه من أدلة لن تجده، وما تسعى إلى تزويره لن يكون”.