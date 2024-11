مشاهد مرعبة.. الحمم البركانية تلتهم منتجعا سياحيا وتغمر مئات السيارات (فيديو)

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا مجددًا؛ مما أدى إلى تدفق حمم بركانية لمسافة تجاوزت 300 متر. ودفعت هذه التطورات السلطات إلى إجلاء سكان بلدة غريندافيك تحسبًا لوصول الحمم البركانية إلى أنابيب الطاقة الحيوية التي تزود مدينة ناردفيك.

ووثقت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام رسمية في البلاد، بداية الثوران البركاني وتدفق الحمم البركانية بسرعة كبيرة، مصحوبة بأعمدة كثيفة من الدخان.

Watch as #lava hits the #Grindavíkurvegur #road as the latest #volcanic #eruption in #Iceland continues pic.twitter.com/sFNWpql32M

— RÚV English (@RuvEnglish) November 21, 2024