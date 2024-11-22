مشاهد مرعبة.. الحمم البركانية تلتهم منتجعا سياحيا وتغمر مئات السيارات (فيديو)

ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا مجددًا؛ مما أدى إلى تدفق حمم بركانية لمسافة تجاوزت 300 متر. ودفعت هذه التطورات السلطات إلى إجلاء سكان بلدة غريندافيك تحسبًا لوصول الحمم البركانية إلى أنابيب الطاقة الحيوية التي تزود مدينة ناردفيك.

Video: watch as #lava inundates Blue Lagoon car park pic.twitter.com/fBDvEuaDUK — RÚV English (@RuvEnglish) November 21, 2024

ووثقت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام رسمية في البلاد، بداية الثوران البركاني وتدفق الحمم البركانية بسرعة كبيرة، مصحوبة بأعمدة كثيفة من الدخان.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن حمم البركان غمرت موقف سيارات تابعًا لمنتجع سياحي، حيث غطت ما يقرب من 350 مكانًا للسيارات.

وفي بث مباشر للقناة الرسمية “آر أو في”، ظهرت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من فوهة البركان والمناطق المحيطة به، في حين غطت الحمم البركانية مساحات واسعة من الأرض.