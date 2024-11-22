صحيفة فرنسية تضع صورة نتنياهو على غلافها بعنوان “مجرم حرب”

نشرت صحيفة L’Humanité الفرنسية غلافها لليوم الجمعة واضعة عليه صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عنوان “نتنياهو مجرم حرب”.

وجاء في الغلاف صورة كبيرة لوجه نتنياهو بالأبيض والأسود، مع العنوان الرئيسي باللغة الفرنسية “Benjamin Netanyahou Criminel de Guerre” أي “بنيامين نتنياهو مجرم حرب”.

وأضافت الصحيفة في أسفل الصورة تعليقاً يقول: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق ورئيس الجناح العسكري لحماس. قرار يحمل الأمل والعدالة، يعارضه تل أبيب وواشنطن”.

وتأتي هذه الخطوة في اليوم التالي لإصدار محكمة العدل الدولية أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت فرنسا خففت اليوم الجمعة من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية، قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان “فرنسا أخذت علما بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقا لنظام روما الأساسي”.

وكان لوموان قد قال أمس الخميس إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.