نتنياهو يعلق على مذكرة اعتقاله الصادرة من “الجنائية الدولية” (فيديو)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقه، واصفًا إياه بـ”القرار المشوه”، مؤكدًا أن إسرائيل لن تعترف به.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة مساء الخميس إن “ما من قرار فاضح معادٍ لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا – وتحديدًا أنا – من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي طريقة”، مضيفًا “لن نستسلم للضغوط”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المحكمة الجنائية الدولية “منحازة”، متهمًا إياها بإصدار أوامر اعتقال دولية بحقه وبحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت “استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها على الإطلاق بأننا ارتكبنا جرائم ضد الإنسانية”.

واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة “إفلاس أخلاقي يقوض الحق الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب القاتل”، على حد تعبيره.

وشدد على أن “إسرائيل لا تعترف ولن تعترف بهذا القرار المشوه”، متهمًا قضاة المحكمة ومقرها في لاهاي بالوقوف “مكتوفي الأيدي” إزاء ما وصفها بـ”الجرائم الحقيقية ضد الإنسانية التي ترتكب” في جميع أنحاء العالم.

كما اتهم نتنياهو المحكمة بتوجيه “اتهامات باطلة ضد دولة إسرائيل” بدلًا من مهاجمة ما أسماها “الأنظمة الشريرة” مثل “إيران وسوريا واليمن”.

وتساءل نتنياهو “ماذا فعلت محكمة لاهاي ردًا على الفظائع” التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟، قبل أن يجيب بالقول “لا شيء. أوه، أنا آسف، لقد أصدرت مذكرة توقيف بحق جثة محمد الضيف”، في إشارة إلى قائد كتائب القسام الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في يوليو/تموز الماضي، وهو ما لم تؤكده حماس حتى اليوم.

ويأتي هذا الرفض الإسرائيلي في وقت تواجه فيه تل أبيب انتقادات دولية شديدة بسبب طريقة إدارتها للحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وبموجب قرار المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 412 يوما.

وعقب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.