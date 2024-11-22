“يموتون ببطء”.. نقص الدواء يهدد حياة ثلاثة توائم في غزة (فيديو)

فاقمت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكثر من 13 شهرا، من معاناة ثلاثة توائم يبلغون من العمر أربعة أعوام، نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة، وسط انهيار المنظومة الصحية ونقص الأدوية بالقطاع.

وقالت علا أبو الخير، أم الأطفال -ساري وسراج وسوار- إنها عانت كثيرا في التنقل بين المستشفيات بحثًا عن العلاج لأطفالها الثلاثة، إذ يعاني الطفلان ساري وسراج من الفشل الكلوي ونقص العناصر الرئيسية بالجسد، في حين تعاني الطفلة سوار من شلل جزئي يعوق حركتها.

وشرحت الأم للجزيرة مباشر، أن أطفالها يموتون أمام عينيها بسبب المرض ونقص الأدوية والغذاء اللازم لهم، وقالت إن حياة النزوح صعبة للغاية عليهم، والبرد الشديد يسبب لهم مضاعفات للمرض.

وقالت علا أبو الخير من دير البلح، إنها تبذل جهودًا مضنية من أجل توفير العلاج اللازم لهم، وأشارت إلى أن الأطباء المتابعون لحالتهم قرروا للتوأم ساري وسراج تحويلات طبية للعلاج بالخارج.

وأعربت الأم عن أملها في نقلهم للخارج لتلقي العلاج، وقالت “أتمنى أن أتمكن من إيجاد الأكل الصحي الخاص بهم في الأسواق، في ظل نقص الفاكهة والحليب والبيض من أجل تغذيتهم بالشكل السليم”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن أكثر من 10 آلاف من المرضى والمصابين في غزة بحاجة إلى السفر إلى خارج القطاع بشكل عاجل من أجل تلقي العلاج، في وقت أصيب فيه أكثر من مليون نازح بالأمراض بسبب الحرب الإسرائيلية.