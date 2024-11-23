الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على سنجة جنوب شرقي البلاد (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، وبثّ مقطع فيديو يظهر عددا من القادة في المدينة.

وأفاد الجيش في بيان مقتضب، بأنه استعاد مدينة سنجة من قبضة أيادي الدعم السريع، وبث الجيش مقاطع فيديومسجلة على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، تظهر عددا من قواته داخل قيادة الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش بالمدينة.

وأظهرت مقاطع الفيديو أيضا احتفالات مواطنين في سنجة باستعادة الجيش سيطرته على المدينة، فيما لم يصدر أي تعليق بشأن ذلك من قوات الدعم السريع حتى الساعة (11:25 بتوقيت غرينتش).

وقال الجيش السوداني، إنه يمضي قدما فيما وصفها بعملية تطهير البلاد من مليشيا الدعم السريع وفقا لنص التعميم الذي أصدره بخصوص استعادة المدينة.

الله اكبر الله اكبر

من داخل الفرقة 17مشاة سنجة pic.twitter.com/IJjL30OPJn — قوات العمل الخاص (@Sudanis0) November 23, 2024

السيطرة على سنجة

من جانبه، أعلن وزير الإعلام خالد الإعيسر في منشور عبر منصة إكس، سيطرة الجيش على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، من قوات الدعم السريع.

وقال الإعيسر، إن لحظة تطبيق العدالة والمحاسبة قادمة، وستطال كل من ساهم في هذه الجرائم، وستتم معاقبة المجرمين بما يتناسب مع أفعالهم على حد قوله.

مهاجمة سنار

وفي 24 من يونيو/ حزيران الماضي، هاجمت الدعم السريع ولاية سنار، وسيطرت على عدد من مدنها، بينها العاصمة سنجة والتي دخلتها في 29 من الشهر ذاته.

وفي الآونة الأخيرة، استطاع الجيش السوداني تحقيق سيطرته على “جبل موية” الاستراتيجي في سنار، واستعادة مدن السوكي والدندر بالولاية، من قوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.