الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان تهيمن على احتفال “كير” بذكرى تأسيسه الثلاثين

هيمنت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان على أجواء الحفل الذي نظمه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الجمعة، احتفالًا بمرور ثلاثين عامًا على تأسيسه.

شهد الحفل حضور قيادات من المنظمات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، من بينها الناشطة البارزة الفلسطينية الأصل ليندا صرصور، والنائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، والنائب الديمقراطي عن نيويورك جمال بومان.

وتخلل الحفل تكريم عدد من الناشطين الذين أدّوا دورًا في الاحتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى مسؤولين استقالوا من إدارة بايدن احتجاجًا على الدعم السياسي والعسكري الواسع الذي قدمته الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وفي كلمته في الحفل قال نهاد عوض، المدير التنفيذي لـ”كير” كبرى المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة إن “إدارة بايدن وهاريس دفعت ثمنًا باهظًا في الانتخابات الأخيرة بسبب دعمها وتمويلها للجرائم الإسرائيلية”.

وأضاف “يجب على هذه الإدارة أن تلوم نفسها، وليس الناخبين العرب والمسلمين.. نحن لا نرحب بالنتيجة.. لكن هزيمتهم كانت مستحقة.. فقد هزموا أنفسهم”.

وأشار عوض إلى أن الصوت المسلم والعربي فرض نفسه، وقال “لقد فرض الصوت المسلم والعربي نفسه في الولايات المتحدة، ولا يمكن السماح للحكومات الأمريكية المتعاقبة بتجاهله”.

وأشادت النائبة إلهان عمر في كلمتها بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأكدت أهمية ممارسة الضغط من قبل المسلمين والعرب الأمريكيين لوقف الحرب الإسرائيلية، وقطع الإمدادات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل.

أمّا النائب جمال بومان فتطرق في كلمته إلى دور لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في تمويل السياسيين الأمريكيين، وحملاتها ضد المعارضين للحرب في غزة ومنتقدي إسرائيل.

Rep. Omar’s Statement on ICC Arrest Warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu, former Israeli Defense Minister Yoav Gallant, and also Mohammed Deif, the military commander of Hamas on October 7th pic.twitter.com/eIuMwV09wX

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) November 21, 2024