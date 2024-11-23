الشرطة الإسبانية تعتقل 3 أشخاص بسبب إساءات عنصرية خلال مباراة الكلاسيكو

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة توجيه إساءات عنصرية لاثنين من لاعبي فريق برشلونة، خلال مباراة القمة أمام ريال مدريد التي أُقيمت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي على ملعب برنابيو بمدريد.

وكان أحد اللاعبين المستهدفين المهاجم الشاب لامين جمال، صاحب الأصول الغينية المغربية، الذي سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-0.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية عبر منصة إكس إن المعتقلين استخدموا “تعبيرات معادية للأجانب تنتهك كرامة لاعبي كرة القدم ونزاهتهم الأخلاقية”. وأكدت أن الحادثة تُعد انتهاكًا للحقوق وتخالف القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية.

مواقف حاسمة

وأدان كل من المجلس الأعلى للرياضة ورابطة الدوري الإسباني الحادثة بشدة، وأعلنت الرابطة عن إبلاغها قسم جرائم الكراهية التابع لوحدة الشرطة الوطنية والمدعي العام للدولة، لضمان محاسبة المتورطين.

وبدوره، فتح نادي ريال مدريد تحقيقًا داخليًّا لتحديد هوية الجناة المشاركين في الإساءات العنصرية. وأكدت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيقهما سياسة عدم التهاون مع الإساءات العنصرية، مشيرين إلى اتخاذ خطوات تشمل إغلاقًا جزئيًّا للملاعب في حالات مماثلة.

إدانة من وزيرة الهجرة الإسبانية

كما أدانت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سايز دلغادو، الواقعة، مشددة على أن “الاعتداءات التي تُرفض في أي مكان آخر يجب ألا تُصبح طبيعية في عالم الرياضة”، مؤكدة التزام السلطات بمكافحة هذه السلوكيات.

يُشار إلى أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول على 4 أشخاص بتهمة تنسيق حملة كراهية ضد مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، في واقعة أخرى تعكس تزايد الإساءات العنصرية في الملاعب الإسبانية.