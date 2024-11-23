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بيروت تحت النار.. غارات إسرائيلية تحوّل مبنى سكنيا إلى ركام وسقوط شهداء وجرحى (فيديو)

جيش الاحتلال وسع نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية كما بدأ غزوا بريا في جنوبه
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23/11/2024

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف، فجر اليوم السبت، منطقة البسطة في العاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى سكنيا في شارع المأمون بمنطقة البسطة وسط بيروت ودمرته كليًّا؛ مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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وأظهرت مقاطع بثها عدد من وسائل الإعلام اللبنانية مبنى واحدا على الأقل منهارا ومباني أخرى مصابة بأضرار جسيمة.

رابع هجوم

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الرابع خلال أيام، الذي يستهدف منطقة في وسط بيروت، في حين شنت قوات الكيان الإسرائيلي معظم هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 3645 شخصا استشهدوا في لبنان منذ بداية الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله قبل أكثر من عام. ولا تفرق الحصيلة بين المدنيين ومقاتلي حزب الله.

يذكر أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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