تدمير دبابة ميركافا وإصابة مصانع وتضرر بنى تحتية شمالي إسرائيل جراء صواريخ من لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل وإصابة طاقمها. وفي المقابل، تعرضت مناطق شمالي إسرائيل لقصف صاروخي من الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق تلغرام، إن مقاتليه “استهدفوا ظهر اليوم السبت دبابة ميركافا بصاروخ موجَّه غربي بلدة شمع، مما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”. ولم يذكر الحزب تفاصيل عن عدد أفراد الطاقم.

وأضاف البيان أن الحزب قصف في وقت سابق اليوم، للمرة الرابعة، تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

تضرُّر بنية تحتية ومصانع شمالي إسرائيل

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بتضرر أحد طرق مستوطنة “الكريوت” شمالي إسرائيل جراء صواريخ أُطلِقت من لبنان. وأشارت الصحيفة إلى وقوع أضرار في البنية التحتية والمصانع القريبة من المستوطنة.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان اتجاه مدينة حيفا والكريوت منذ صباح السبت، مشيرة إلى اعتراض بعضها.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بشمالي إسرائيل، بينها حانيتا وشلومي وعرب العرامشة وأدميت في الجليل الغربي. كما أفادت صحيفة “معاريف” بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، خاصة في مستوطنة المطلة والغجر.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وسَّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مناطق واسعة من لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف، وفقًا لبيانات لبنانية رسمية. ويرد حزب الله بشكل يومي على الهجمات الإسرائيلية باستهداف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، في حين تفرض إسرائيل تعتيمًا على حجم خسائرها الحقيقية.