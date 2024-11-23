دماء على شاطئ صور.. غارة إسرائيلية تقتل صياديْن وتفاجئ صحفيين على بُعد أمتار (فيديو)

استُشهد صيادان لبنانيان، اليوم السبت، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن الغارة استهدفت دراجة نارية كان الصيادان يستخدمانها؛ مما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور، واستشهاد الآخر لاحقًا متأثرًا بجروحه. وذكرت أن صحفيين كانوا على بعد 50 مترًا فقط من موقع الغارة نجوا بأعجوبة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على لبنان، بدأ بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة، وعلى رأسها “حزب الله“، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إطلاق إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها لتشمل مناطق واسعة من لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، مستخدمة غارات جوية وُصفت بأنها الأكثر عنفًا وكثافة، إلى جانب توغل بري في الجنوب، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ووفق بيانات لبنانية رسمية حتى مساء الجمعة، أسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط 3645 شهيدا و15355 جريحا، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، فضلًا عن نزوح نحو 1.4 مليون شخص.

وفي المقابل، يرد “حزب الله” يوميًّا بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات. وبينما تعترف إسرائيل بجانب من خسائرها، تفرض رقابة عسكرية صارمة على معظم الأضرار البشرية والمادية، بحسب مراقبين.