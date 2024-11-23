الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على سنجة والبرهان يتفقد الوضع ميدانيا (فيديو)

أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، من قوات الدعم السريع، في تطور جديد ضمن الصراع المستمر منذ إبريل/نيسان 2023.

وقام رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى المدينة، حيث تفقّد قيادة الفرقة السابعة عشر مشاة، مؤكدا عزم القوات المسلحة على “تحرير كل شبر من السودان”.

وأفاد مجلس السيادة في بيان بأن البرهان أعلن خلال زيارته “تحرير المدينة من دنس التمرد”، متعهدا بدحر ما وصفها بـ”المليشيا التي تستهدف وحدة السودان“.

وأضاف البرهان “نهدي هذا النصر العظيم لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكل أنواع الحرائق والانتهاكات”.

وبث الجيش السوداني مقاطع “فيديو” على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تُظهر قواته داخل مقر الفرقة 17 مشاة بالمدينة، إضافة إلى مشاهد لاحتفالات المواطنين باستعادة السيطرة على سنجة.

يُذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة سنجة في 29 من يونيو/حزيران الماضي، ضمن هجوم شنته على ولاية سنار.

ومؤخرا، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في الولاية، بما فيها جبل موية ومدينتا السوكي والدندر.

وتستمر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل 2023، مخلفة أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء النزاع، محذرة من كارثة إنسانية تهدد ملايين السودانيين بالمجاعة والموت جراء نقص الغذاء، مع امتداد القتال إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.