شاهد: صواريخ حزب الله تصيب مستوطنة الكريوت وتلحق أضرارا بالبنية التحتية في شمال إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، أن صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسببت في أضرار في مستوطنة الكريوت، حيث تضرر أحد الطرق والبنية التحتية والمصانع القريبة من المستوطنة.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رصد منذ صباح السبت، إطلاق خمسة صواريخ من لبنان نحو مدينتي حيفا والكريوت، وتم اعتراض بعضها.

وأضافت أن أحد الصواريخ أصاب طريقًا في الكريوت، وأحدثت صواريخ أخرى أضرارًا في البنية التحتية والمصانع المجاورة.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الغربي، بما في ذلك حانيتا، وشلومي، وعرب العرامشة، وأدميت.

كما أفادت صحيفة معاريف بسماع صفارات الإنذار في مناطق أوسع من الشمال الإسرائيلي، خاصة في مستوطنتي المطلة والغجر.

وتأتي الهجمات وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري أوسع نطاقًا في المنطقة.