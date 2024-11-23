منصات التواصل تحتفي بالذكرى التسعين لميلاد فيروز.. وأفيخاي أدرعي يهاجم أغانيها (فيديو)

احتفت منصات التواصل بالذكرى التسعين لعيد ميلاد المطربة اللبنانية فيروز، حيث وجه العديد من محبي “جارة القمر” التبريكات لمن أطربت مسامعهم بالغناء الأصيل، في حين هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، فيروز بانتقاد أغانيها عن “لبنان القوي”.

واحتفل الجمهور، أول أمس الخميس، الموافق 21 نوفمبر/تشرين الثاني بميلاد فيروز، إذ هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور باللغة العربية عبر حسابه في إنستغرام المطربة اللبنانية قائلا “عم بتشتي الدنيا ثلج وصوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين عن دفء السلام، إلى التي تجسد كرامة هذه المنطقة. عقبال المية”.

وقال الفنان اللبناني راغب علامة مهنّئًا فيروز “عيد ميلاد فيروز هو عيد ميلاد لبنان الجميل. هي من غنت الوطن والحب والإنسان وجعلت للألحان أرقى المعاني وعاشت في قلوبنا ودمائنا ووجداننا وفي أرزنا وبحرنا وجبالنا، لن نقول عقبال الـ100 سنة لأن فيروز تعيش في القلوب لملايين السنين”.

عيد ميلاد فيروز هو عيد ميلاد لبنان الجميل ، هي من غنت الوطن والحب والانسان. هي من جعلت للألحان أرقى المعاني وهي من عاشت في قلوبنا ودمائنا ووجداننا وفي أرزنا وبحرنا وجبالنا. لن نقول عقبال ال ١٠٠ سنة لأن فيروز تعبش في القلوب لملايين السنين .. كل عام وفيروزتنا الحبيبة بألف خير ❤️… pic.twitter.com/EBAKgsQY0L — RaghebAlama (@raghebalama) November 21, 2024

أسطورة خالدة لا عمر لها

وعبرت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عن سعادتها بالذكرى قائلة “تحية حبّ وامتنان لفيروز في يوم ميلادها، لن نذكر رقما بجوار عيدها فهي ما ارتدت يوما عمرها الأساطير، لا عمر لها، لم ترتدِ فيروز كلّما واعدتنا سوى صوتها، لذا عندما تصمت تتركنا للبرد كأنّها تغنّي لتدثّرنا ويغنّي الآخرون ليكتسوا بمالنا”.

وتابعت مستغانمي “فيروز الغنيّة باستغنائها عن الأضواء تُوقّع بصوتها كلّ شعر تغنيه، وتوّقع بطلّتها كل ثوب ترتديه، ما حاجتها إلى ضوضاء البشر، تركت زيف النجومية وسباق التشاوف لأشباه النجمات، فوحدها جارة القمر”.

تحية حبّ وامتنان ل #فيروز في يوم ميلادها . لن نذكر رقما بجوار عيدها فهي ما ارتدت يوما عمرها ، الأساطير لا عمر لها . لم ترتدِ فيروز كلّما واعدتنا سوى صوتها ، لذا عندما تصمت تتركنا للبرد، كأنّها تغنّي لتدثّرنا ، ويغنّي الآخرون ليكتسوا بمالنا.

فيروز الغنيّة باستغنائها عن… pic.twitter.com/VKZpJpIISu — 🕊 أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) November 20, 2024

وقالت الفنانة إليسا “علمتينا كيف نحلم كيف نحب وكيف نحمل لبنان بقلوبنا، صوتك رح يبقى دايما يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن، كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن”.

علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن.

كل عام وإنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن.

كل عام وإنتِ بخير يا فيروز ❤️🇱🇧#Fairuz #Lebanon #فيروز pic.twitter.com/v1JTN9WS3Z — Elissa (@elissakh) November 20, 2024

أفيخاي أدرعي يهاجم فيروز مستغلًّا ذكرى ميلادها

وفي وقت يقدم فيه الجميع التهاني لفيروز، هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي المطربة، مستغلًّا ميلادها لمهاجمة حزب الله الذي يخوض حربا مع إسرائيل.

ونشر أدرعي فيديو عبر حسابه في منصة إكس وخاطب فيه فيروز قائلا “كيف ستغنين للبنان اليوم وهو المطعون بخناجر الخيانة والغدر واحتلال حزب الله؟ لقد قلتِ للبنان يوما: إنت القوي، إنت الغني، فماذا ترك له الحزب من القوة؟”.

وتابع “وسألتِ: سألوني شو صاير ببلد العيد؟ مزروعة على الداير نار وبواريد”، بلد العيد حُكم بالإرهاب، وأرضه تحولت إلى قواعد عسكرية وصواريخ، لكننا نأمل أن تكوني ملهمة أبناء شعبك في عيدك الذي يصادف اليوم يغني الجميع طلعنا على الريح، طلعنا عَلى الشمس، طلعنا على الحرّية”.

#فيروز , كيف ستغنين للبنان اليوم، وهو المطعون بخناجر الخيانة والغدر واحتلال حزب الله الذي فضّل مصالح إيران على مصير الشعب اللبناني؟

🔸لقد قلتِ للبنان يومًا: “إنت القوي، إنت الغني”، فماذا ترك له حزب الشيطان من القوة؟

🔸وسألتِ: ״سألوني شو صاير ببلد العيد؟

مزروعة ع الداير نار… pic.twitter.com/EePBjAWGBT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024

وولدت فيروز واسمها الأصلي “نهاد حداد” في بيروت بتاريخ 21 نوفمبر 1934 لأسرة مسيحية، وهي مطربة ومغنية وممثلة اشتهرت على مستوى العالم، وتعد من أقدم فناني الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى، وأحد أشهر الأصوات العربية التي حظيت أعمالها الفنية برواج واسع ما زال متصدرا حتى الآن.