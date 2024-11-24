مكتب نتنياهو: اختفاء حاخام إسرائيلي في الإمارات.. والسلطات تحقق

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، اختفاء الحاخام زفي كوغان، مبعوث حركة حباد الدينية اليهودية، في الإمارات منذ يوم الخميس الماضي.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات جارية في ظل معلومات عن احتمال تعرضه لعملية وصفها بـ”الإرهابية”.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية الإماراتية تلقيها بلاغًا من عائلة شخص يحمل الجنسية المولدوفية، يدعى “زفي كوغان”، يفيد بانقطاع الاتصال به.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة باشرت فور ورود البلاغ عمليات البحث والتحري.

"الداخلية " تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان" أفادت عائلته بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع #وام… pic.twitter.com/BSzcaoUQqv — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 23, 2024

وقال ماجد المنصوري، مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية الإماراتية، إن الوزارة تتابع القضية عن كثب وهي على تواصل مستمر مع أسرة كوغان وسفارة مولدوفا في أبوظبي.

يذكر أن حركة حباد لها فروع في أنحاء العالم، وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.

ويظهر الموقع الإلكتروني لفرع الحركة في الإمارات أنه يدعم آلاف الزوار والمقيمين اليهود.