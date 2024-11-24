رصد مسيَّرات مجهولة فوق قواعد أمريكية في بريطانيا.. تهديد أم اختبار غامض؟

أكد سلاح الجو الأمريكي رصد عدد من الطائرات المسيَّرة المجهولة، تحلق فوق ثلاث قواعد جوية في بريطانيا خلال الأيام من 20 إلى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفقًا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية، وقعت الحوادث في قواعد “لاكينهيث” و”ميلدنهول” في سافولك، و”فيلتويل” في نورفولك، التي تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني، وتستخدمها أيضًا القوات الجوية الأمريكية.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي أن الطائرات التي رُصدت كانت “مسيَّرات صغيرة”، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تمثل تهديدًا معاديًا أم لا.

كما أشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة هذه الأنشطة الجوية.

ورفض سلاح الجو الأمريكي التعليق على استخدام آليات دفاعية خلال تلك الحوادث، لكنه أكد أنه يحتفظ بحق “حماية منشآته عند الضرورة”.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا “يمكننا تأكيد رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة فوق قواعد رايف لاكينهيث، وميلدنهول، وفيلتويل. وقد تفاوتت هذه المسيَّرات في العدد والحجم والشكل”، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر الطائرات المسيَّرة ودوافع تحليقها فوق هذه المنشآت الحساسة.