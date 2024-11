شاهد: سحابة تسقط من السماء في إندونيسيا وتثير جدلا واسعا

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة تُظهر جسمًا أبيض يشبه السحاب، يطفو في السماء ثم يهبط تدريجيًّا إلى الأرض بمنطقة مورونغ رايا في كاليمنتان الوسطى بإندونيسيا.

وأطلق بعض رواد الإنترنت على هذه الظاهرة اسم “السحاب الساقط”، بينما شبّهها آخرون بـ”سحاب كينتون” الشهير في سلسلة الأنمي “دراغون بول”.

وفي تعليق رسمي، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الكتلة البيضاء ليست سحابة طبيعية، بل يُرجَّح أنها تكثف لبخار الماء أو الغاز ناتج عن أنشطة بشرية بمنطقة التعدين في مورا توهوب.

وقال مدير الأرصاد الجوية العامة، أندري رامداني، إن السحب الطبيعية لا يمكن أن تسقط على الأرض ككتل كثيفة، لأنها تتكون من قطرات ماء أو بلورات جليدية خفيفة تظل عالقة في الغلاف الجوي بمساعدة تيارات الهواء.

وأوضح أن الظاهرة قد تكون نتيجة لتكثف بخار الماء أو الغازات المنبعثة من نشاط التعدين، خاصة في ظل ظروف بيئية تدعم هذا التكثف مثل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

وأضاف أن الجزيئات الكثيفة التي ظهرت في المقطع ربما بدت وكأنها تتحرك نحو الأرض بسبب الجاذبية أو كثافتها الأكبر مقارنة بالهواء المحيط، لكن هذه الظاهرة هي في الواقع مجرد تكثف مؤقت وغير مؤذٍ.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية السكان المحليين بأن هذه الظاهرة ليست مؤشرًا على اضطرابات طبيعية أو تهديد بيئي، مؤكدة أنها قصيرة الأمد ولا تسبب أي أخطار. وأشارت إلى أن مثل هذه الظواهر قد تحدث نتيجة للأنشطة البشرية في ظروف بيئية معيَّنة، ولا تتطلب القلق.

ورغم بساطة التفسير العلمي، فقد أثارت الظاهرة اهتمامًا كبيرًا، إذ إنها تذكّر بأفكار خيالية من الثقافة الشعبية. وأكد الخبراء أن التعامل مع هذه الظواهر بشكل علمي يساعد في تقليل انتشار الشائعات أو المخاوف غير المبرَّرة بين الناس.

