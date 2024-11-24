واتساب يكشف عن ميزة ثورية جديدة ستغيّر طريقة تواصلك

أعلنت شركة واتساب، المملوكة لمجموعة “ميتا بلاتفورمز”، إطلاق خاصية جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية ستفيد المستخدمين في المواقف التي يصعب فيها الاستماع للرسائل الصوتية، مثل الوجود وسط الضوضاء أو أثناء الحركة.

آلية التفعيل واستخدام الخاصية

وللاستفادة من الخاصية الجديدة، يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر إعدادات التطبيق، بالدخول إلى قسم “محادثات”، ثم اختيار “تحويل الرسالة الصوتية إلى نص”، وتفعيل الخاصية. كما يمكن تحديد اللغة المطلوبة من القسم نفسه.

وبعد تفعيل الخاصية، يمكن للمستخدم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص بالنقر المطول على الرسالة الصوتية، ثم اختيار خيار “تحويل إلى نص”. ومع ذلك، لن يتم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تلقائيًّا لكل الرسائل الواردة، إذ يتطلب الأمر تفعيل الخيار لكل رسالة على حدة.

إطلاق تدريجي ولغات مدعومة

كما أعلنت واتساب أن الخاصية الجديدة ستتاح تدريجيًّا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة. وتتباين اللغات المدعومة بناءً على نظام التشغيل وإصداره:

الأجهزة بنظام iOS:

فإذا كان الإصدار “آي أو إس” (iOS 16) فأعلى، تدعم الخاصية 13 لغة، تشمل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والتركية والصينية والعربية. أما الإصدار (iOS 17) فأعلى، فيتوسع الدعم ليشمل الدنماركية والفنلندية والنرويجية والهولندية والسويدية والتايلندية.

الأجهزة بنظام أندرويد:

كما يدعم النظام حاليًّا اللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية تشابه ميزة مماثلة أطلقتها أبل لتطبيق (iMessage) مع تحديث نظام التشغيل (iOS 17).

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب لتقديم مزيد من الخيارات للمستخدمين، مما يتيح تجربة أكثر مرونة وسهولة، خاصة مع الاستخدام المتزايد للرسائل الصوتية في الحياة اليومية.