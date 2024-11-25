الإمارات تكشف هوية المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة متهمين تم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جريمة القتل بحق الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، كشفت الوزارة عن هوية الجناة، الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عامًا)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عامًا)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عامًا).

وأكدت الوزارة أن السلطات الأمنية المختصة أبدت حرصًا كبيرًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها. وأوضحت أن استخدام الكفاءات البشرية المتخصصة والتقنيات الحديثة أسهم بشكل كبير في الكشف عن الجريمة والقبض على الجناة في وقت قياسي.

تحرك سريع

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أمس الأحد، أن السلطات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بقتل كوغان، المقيم في الإمارات، والذي يحمل الجنسية المولدوفية وفقاً للأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى الإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحر أسفر عن العثور على جثة كوغان وتحديد هوية الجناة. وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية ضد المتهمين بدأت بالفعل.

وفي سياق متصل، كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، السبت الماضي، أن زفي كوغان، وهو إسرائيلي-مولدوفي مقيم في الإمارات، مفقود منذ ظهر الخميس الماضي، موضحاً أن السلطات الإماراتية تجري تحقيقاً مكثفاً منذ اختفائه.

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية التزامها بسرعة وفعالية الإجراءات لضمان أمن وسلامة جميع المقيمين على أراضي الدولة، مشيدة بجهود فرق البحث التي أدت إلى القبض على الجناة في زمن قياسي.