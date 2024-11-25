امرأة تقتل جارتها بالرصاص إثر نزاع بسبب ضوضاء الأطفال

تواجه سوزان لورينز، وهي امرأة بيضاء تبلغ من العمر 60 عامًا، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن، بعد إدانتها بالقتل غير العمد لجارتها السوداء أجيك “إيه جيه” أوينز، البالغة من العمر 35 عامًا.

ووقع الحادث في يونيو/حزيران 2023 عندما أطلقت لورينز رصاصة من مسدسها (عيار 380) عبر باب منزلها، خلال نزاع طويل الأمد بشأن ضوضاء أطفال الجارة.

تفاصيل الواقعة

وبدأ النزاع عندما اشتكى أطفال أوينز من أن لورينز ألقت عليهم زلاجات ومظلة أثناء لعبهم في منطقة عشبية بين منزلي الجارتين في مدينة أوكالا، شمال غرب أورلاندو.

وعندما توجهت أوينز إلى منزل لورينز لتواجهها، أطلقت الأخيرة النار عليها، زاعمة أنها شعرت بأنها في خطر وشيك.

وصرحت لورينز خلال التحقيقات بأنها كانت تعتقد أن حياتها في خطر، مشيرة إلى أنها تعرضت للمضايقة طيلة السنوات الثلاث التي عاشت فيها في الحي.

وقالت “اعتقدت أنني في خطر وشيك”. لكن هيئة المحلفين لم تقتنع بادعاء دفاعها عن النفس، وأدانتها في أغسطس/آب الماضي بقتل أوينز.

الحكم المرتقب

وتواجه لورينز الآن عقوبة تصل إلى السجن 30 عامًا في سجن الولاية، بسبب استخدامها سلاحًا ناريًّا في الجريمة.

ويتوقع أن يصدر الحكم اليوم، وسط اهتمام واسع بالقضية التي أثارت نقاشات حول العنصرية والجريمة والدفاع عن النفس في الولايات المتحدة.