شاهد: طفلة كويتية تبكي أثناء حديثها عن أهل غزة وما يمرون به

لم تملك طفلة كويتية نفسها فبكت خلال حديثها عن أطفال غزة وما يعانونه جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من عام.

ونشر حساب صحيفة المجلس الإلكترونية في الكويت على منصة “إكس”، أمس الأحد، فيديو يظهر الطالبة منيرة المطيري وهي تبكي خلال حديثها عن الأوضاع في غزة، وأشارت إلى أهمية توعية المجتمع بما يعانيه أهالي وأطفال القطاع، واصفة ما يحصل بأنه “معركة وعي”.

فيديو/ الطالبة الكويتية منيرة محمد المطيري تبكي على أهل غزة: يتعرضون للإبادة الجماعية ، ونخوض معركة وعي ! pic.twitter.com/IFddZcdBIa — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2024

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 44235 شهيدًا و104638 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.