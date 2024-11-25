شاهد: لحظة تحطم طائرة شحن في ليتوانيا ومصرع أحد أفراد طاقمها

تحطّمت طائرة شحن، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كانت متجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا؛ مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم الأربعة على الأقل، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ، ريناتاس بوزيلا، في تصريحات لوسائل الإعلام أنه “كان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس، لكنها تحطمت على بعد كيلومترات قليلة من المطار”.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم، ولا تزال تواصل البحث عن الآخرين. ولم يتم الكشف بعدُ عن أسباب الحادث، ولكن السلطات تُجري تحقيقات مكثفة لمعرفة الملابسات.