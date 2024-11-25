شاهد: لوحات مرورية تتحول إلى صرخة فنية ضد إسرائيل في شوارع إيطاليا

وثق الفنان الإيطالي إدواردو كاستالدو، أول أمس السبت، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، عملية تحويل إحدى اللافتات المرورية في مدينة نابولي إلى لافتة مناهضة لإسرائيل من خلال تغييرات بسيطة عليها.

ويظهر في الفيديو، شخص وهو يضع ملصقات على إحدى لوحات الإرشادات المرورية، ليحولها إلى لافتة داعمة لفلسطين ومعارضة للاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص.

وترافق ذلك مع دمار شامل أدى إلى مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنّين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف المجازر فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني، تواصل إسرائيل تجاهل هذه الدعوات وتصعيد عملياتها العسكرية.