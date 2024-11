في فعالية لتأبين السنوار.. الشرطة الكندية تعتقل صحفيا يمينيا لمحاولته “التحريض” على داعمي فلسطين (فيديو)

وثّقت مقاطع متداولة إلقاء القبض على الصحفي والمحلل السياسي اليميني الكندي، عزرا ليفانت، بالقرب من فعالية داعمة لفلسطين أقيمت أمس في تورنتو، بعد أن رفض تعليمات الشرطة بالابتعاد عن المظاهرة، واتهمته بـ”الإخلال بالسلم العام”.

وتجمع عدد من داعمي فلسطين لإعادة تجسيد مشهد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، واقترب منهم ليفانت مدعيًا أنه يحاول تصوير الحدث، لكن الشرطي حال دون اقترابه من المتضامنين الحاملين للعلم الفلسطيني، وسُمع صوت الضابط وهو يردد أن الصحفي “محرض على الحشد”.

وظل مدير تحرير “ريبيل نيوز” يكرر أنه “يتعرض للتمييز لكونه يهوديًّا”، لأن الحدث كان في منطقة يغلب عليها الطابع اليهودي، وظل يجادل خلال تكبيله “أنا أرفض المغادرة لأنني يهودي، وأنا مواطن، وأنا رئيسك، ولن أغادر لأنك تقول إن اليهود غير مسموح لهم بالوجود في هذا الجانب من الشارع”.

BREAKING VIDEO: While reporting on the ongoing pro-terrorist demonstrations in the predominantly Jewish neighborhood of Toronto, @EzraLevant was arrested.

