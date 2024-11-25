مصر.. غرق زورق سياحي يقل 31 سائحا قرب شواطئ مرسى علم

قالت السلطات في مصر إنها تواصل عمليات عن 31 سائحًا من جنسيات متعددة و14 من أفراد طاقم زورق سياحي، فُقدوا أثناء رحلة بحرية بالقرب من شواطئ مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر، جنوب شرقي البلاد.

وكان الزورق “سي ستوري” قد انطلق من ميناء بورتو غالب بمرسى علم، أمس الأحد، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن جانبه، أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العثور على بعض الناجين من الحادث، وذلك في منطقة الغدير بوادي الجمال، مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ أن طائرة البحث والإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين بواسطة الطائرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة “الفاتح” التي تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان.

كما طالب حنفي، المواطنين بالالتزام بالابتعاد عن منطقة الحادث، لافتا إلى أن المحافظة ستعلن عن أي مستجدات في حينها.

وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

وبدورها، بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث باستخدام طائرة هليكوبتر تحركت من ميناء برنيس باتجاه موقع الحادث، إلى جانب فرق الإنقاذ البحري التي توجهت إلى المنطقة المحددة.