مصر.. غرق زورق سياحي يقل 31 سائحا قرب شواطئ مرسى علم

قالت السلطات في مصر إنها تواصل عمليات عن 31 سائحًا من جنسيات متعددة و14 من أفراد طاقم زورق سياحي، فُقدوا أثناء رحلة بحرية بالقرب من شواطئ مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر، جنوب شرقي البلاد.

وكان الزورق “سي ستوري” قد انطلق من ميناء بورتو غالب بمرسى علم، أمس الأحد، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتلقت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، إخطارًا، بأنه تم العثور على عدد من السائحين أحياء، وذلك بمنطقة الغدير بوادي الجمال، وتتواصل عمليات البحث عن الباقين بواسطة طائرات البحث والإنقاذ.

وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

وبدورها، بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث باستخدام طائرة هليكوبتر تحركت من ميناء برنيس باتجاه موقع الحادث، إلى جانب فرق الإنقاذ البحري التي توجهت إلى المنطقة المحددة.