إسرائيل تشن غارات عنيفة على وسط بيروت (فيديو)

قبل ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، شن الاحتلال، مساء الثلاثاء، غارات عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مقاتلات إسرائيلية شنت مساء اليوم غارات على وسط بيروت، شملت مباني بمنطقتَي بربور والمزرعة، وشارع نزلة السلطان إبراهيم.

وعن حصيلة هذه الموجة من الغارات، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن الغارة على منطقة بربور أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 بجروح.

وأضافت “تم أيضا رفع أشلاء من المكان سيتم تحديد هوية أصحابها عبر إجراء فحوص الحمض النووي”.

وكانت هذه الموجة من الغارات على قلب بيروت الثانية اليوم.

وللمرة الأولى بالنسبة لوسط بيروت، جاءت بعد إنذار بالإخلاء الفوري أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان مبان في 4 مناطق هي رأس بيروت والمزرعة ومصيطبة وزقاق البلاط، بادعاء أنها “تضم مصالح لحزب الله”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف 30 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان حيث ينفّذ في منطقة نهر الليطاني عمليات برية منذ 30 من سبتمبر/أيلول.

ومساء اليوم، استهدفت غارات إسرائيلية قلب بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية التي أفادت بأن “حزاما ناريا يلف الضاحية الجنوبية”.

واستهدفت الضربات أيضا صور في الجنوب وبعلبك في الشرق.

وعصر اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى على وسط بيروت استهدفت مبنى سكنيا من 4 طوابق يؤوي نازحين بمنطقة البسطة، وأسفرت عن 7 شهداء و37 جريحا، وفق حصيلة أولية أصدرتها وزارة الصحة اللبنانية.

وهذا هو الاستهداف الثاني لمنطقة البسطة خلال 4 أيام، إذ أسفرت مجزرة ارتكبتها إسرائيل في تلك المنطقة، السبت الماضي، بعد قصفها مبنى سكنيا مكونا من 8 طوابق عن 20 شهيدا و66 جريحا، وفق حصيلة رسمية لبنانية.

9 إنذارات للضاحية

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 9 إنذارات إخلاء لسكان مبان في مناطق عدة بها، في أكبر عدد مسجل من الإنذارات خلال يوم واحد منذ تصعيد إسرائيل عدوانها على لبنان أواخر سبتمبر الماضي.

وشملت هذه الإنذارات مناطق الغبيري والحدث وحارة حريك وبرج البراجنة وتحويطة الغدير.

في المقابل، استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقال سابقا إنه سيرد على أي هجمات على وسط بيروت بإطلاق صواريخ على تل أبيب. ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد خمس قذائف قادمة من لبنان.

وأطلق حزب الله نحو 250 صاروخا يوم الأحد في واحدة من أعنف الهجمات حتى الآن. كما تعرضت مدينة نهاريا بشمال إسرائيل لمزيد من الضربات الصاروخية خلال الليل.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، استشهد أكثر من 3800 شخص في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم منذ سبتمبر/أيلول هذا العام.

على الجانب الإسرائيلي، قُتل 82 عسكريا و47 مدنيا خلال 13 شهرا، وفق معطيات رسمية.