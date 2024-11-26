استشهاد طفل وإصابة آخر باستهداف طائرة كواد كابتر شمال غزة (فيديو)

استشهد طفل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء استهداف من طائرة كواد كابتر تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتهما جلب أكياس طحين من منزلهما في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، للجزيرة مباشر، بأن الطائرة قصفت الطفلين بشكل مباشر؛ مما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور، وإصابة الآخر إصابة حرجة تطلبت نقله إلى المستشفى.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.