سرايا القدس تنفذ عملية عسكرية ضد تمركز جنود إسرائيليين (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبيّن عملية عسكرية نفذتها يوم الخميس الماضي، وأدت إلى مصرع وإصابة جنود إسرائيليين.

وذكرت سرايا القدس، أن مقاتليها نفذوا، عملية “استهداف نقطي” بقذائف الهاون، استهدفت تمركزا لجنود إسرائيليين متوغلين في نادي خدمات جباليا، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

قصف تجمع لجنود الاحتلال

وقالت سرايا القدس “عملية (استهداف نقطي) نفذتها سرايا القدس بقذائف الهاون، استهدفت خلالها تمركزا لجنود العدو الصهيوني المتوغلين في نادي خدمات جباليا، ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وأوردت، مراحل العملية وذكرت “الرصد المسبق للقوة المتوغلة في محيط نادي خدمات جباليا.. الخميس 21 نوفمبر سنقوم بقصف تحشدات العدو بقذائف الهاون عيار 60″.

وسمع في الفيديو صوت مقاوم وهو يكبر “الله أكبر الله أكبر اللهم سدّد.. الله أكبر والحمد لله.. اللهم صائبة وليست خائبة” وبيّن أفراد من المقاومة يقومون بإطلاق القذائف المتتالية من منصات الإطلاق.

إجلاء القوة المستهدفة

وبيّن مقطع الفيديو الذي نشرته سرايا القدس قوة إسرائيلية، ثم عملية الاستهداف وإطلاق القذائف، وذكر نتائج العملية استنادا إلى البيانات الإسرائيلية، وقال إن العملية نتج عنها قتيل وإصابات عدة بينها إصابة خطرة.

وأورد مقطع الفيديو صورة للقتيل الإسرائيلي الجندي “رون أفشتاين” 19 عاما، ورتبته رقيب أول ويعمل في كتيبة تسبار في لواء جعفاتي.

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية، بمختلف توجهاتها في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتخوض معارك شرسة مع جنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة وسط الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.